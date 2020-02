Ponuda za Pogbu stigla u Junajted, neće dobiti bolju?

Stvari se kreću u Junajtedu, sve je sigurnije da bi Pol Pogba, nezadovoljan i povređen mogao da napusti klub. Nema nameru da produži ugovor, a teška artiljerija između Rajole i Solskjera pokazuje da je Francuz sve dalje, do marta je povređen, a Norvežanin nije mogao da garantuje da će Pogba ikada više obući dres "Đavola".



Problem je u sledećem, Junajted je odbio velike ponude, sada je Pogbi cena pala i oni više ne mogu da vrate ni 100 miliona evra koliko su 2016. platili Juventusu.



Italijani bi nazad Pogbu, to je i njegova želja, ali nema šanse da Juventus koji oslobađa prostor za platu Pogbe platio trocifrenu sumu za vezistu.



Navodno Rajola donosi ponudu o kojoj će Englezi morati da razmisle.







U pitanju je oko 60 miliona evra sa bonusima plus Aron Ramzi koji se nije snašao u Italiji. Junajted bi Rabioa, ali Francuz je već upozorio Juventus da ga ne računa u kusur, niti želi da ode iz kluba. Uz to, Sari veruje da bi Rabio u drugom delu sezone mogao da bude otkrovenje, pa će nekadašnji igrač PSŽ svakako ostati na "Alijancu".



Juve želi još jednog igrača iz grada, Žesusa iz Sitija, ali to je malo verovatna opcija...