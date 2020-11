Ponuda za Halanda, uključen i Srbin!

Nove informacije iz Španije, Real će pokušati da na leto kupi Erlinga Halanda koji je ipak lakša meta od Mbapea. Plus, Perez ima problem sa gubicima, ali i budžetom za plate, a Norvežanin bi sigurno mnogo manje koštao od Francuza koji bi mogao da stigne kao slobodan igrač za dva leta.



Klauzula Halanda važi od leta 2022. i ona je 75 miliona evra, ali je Madriđanima potreban ranije.



Pitanje je koliko bi novca tražili Nemci, ali ponuda je primamljiva. Dakle, Real bi platio 70 miliona evra, plus poslao Luku Jovića u Borusiju.



Njemu je pala cena, ali opet se vraćamo na golove u Bundesligi. Tako bi Borusija zaradila ono što je planirala za dva leta, a dobila bi i napadača koji je već ostavio trag u šampionatu.



Podsetimo Real je platio Srbina 60 miliona, ali sada verovatno ne bi mogao da ga proda za više od 30, pa ako se sve računa, troškovi transfera Norvežanina bi bili 100 miliona, plus njegova plata, koja je ipak znatno manja od Mbapeove.







Halanda hoće i Mančester Junajted, ali priča se da bi on radije u Španiju, videćemo šta će reći i otac koji je uz Rajolu menadžer najboljem mladom fudbaleru Evrope.