Ponuda koja se ne odbija, Nejmar ponovo na svadbi "dogovorio" transfer!

Praznike je Luis Suarez iskoristio da u Punta del Este u rodnom Urugvaju obnovi (posle dekade) bračne zavete sa Sofijom Balbi.



Gosti su bili Mesi, Alba, Buskets i naravno Nejmar.



Tom prilikom se jasno razgovaralo o Nejmarovom eventualnom povratku u Barselonu, njegova želja ostala je netaknuta. Naime, on je prema informacijaur ma iz Urugvaja rekao da ponuda ostaje ista, odreći će se novca koji mu Barselona duguje (čitav slučaj je završio na sudu), u pitanju je više od 20 miliona evra, plus kao i prošlog leta, ponudiće da doda svojih 20 kako bi transfer prošao.



Ako se pozove na propise FIFA, onda po čuvenom artiklu 17, svetska fudbalska organizacija određuje obeštećenje, ali to ne bi bila neka ušteda, suma je, kako su već izračunali advokati, oko 180 miliona evra,



Spekulacije su sledeće, Barsa bi pristala da plati nešto više od 100, ostalo bi naravno bilo ono što duguju Nejmaru i njegov doprinos, pa bi transfer mogao da iznosi oko 150 miliona evra. Procena ljudi iz kluba je da bi PSŽ pristao, a Nejmar bi morao i da smanji platu u Barseloni za desetak miliona. Posle svega toga, jasno je da Katalonci nemaju nikakav argument da tvrde da Nejmar nije učinio sve da olakša transfer.



Barsa ne sme da rizikuje, Leo Mesi je čvrst u nameri da ode, ako se Nejmar ne vrati, on smatra da su pregovori prošlog leta biti dimna zavesa i da klub nije učinio sve da posle dve godine vrati Nejmara.



Za povratak su osim starijih igrača, poput Pikea, Busketsa, Mesija, Suareza, Rakitića, Albe još i Artur Melo koji je i saigrač iz reprezentacije i prijatelj Mesija.



Sve su glasnije priče da će novi trener, ma ko nasledi Valverdea, probati da proda Dembelea čemu se sadašnji šef protiv i da će od tog novca finansirati povratak Nejmara.



Brazilski mediji navode da je na jednoj svadi u Brazilu, Nejmar zajedno sa Danijem Alvešom ugovorio prelazak u PSŽ, a sada eto opet na jednoj svečanosti potvrdo da je spreman na sve kako bi se posle tri godine vratio u Kataloniju.