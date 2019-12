Ponuda iz PL stigla u Madrid i to kakva! Sada je sve na Zidanu, da li je ovo "Murinjo efekt"?

Dolazak Žoze Murinja je izgleda sve promenio.



Poznato je da on ima visoko mišljenje o Garetu Bejlu, da je želeo da ga dovede u Mančester Junajted, a sada je, navodno, na adresu Madriđana otišla ponuda, Kristijan Eriksen plus 30 miliona za Velšanina.



Njegov povratak među "Pevce" bi bio herojski, pitanje je odluke Reala, oni žele da se oslobode Bejla i njegove ogromne plate, ali Zidan ne ceni naročito Eriksena, mada mu je jasno rečeno da od Pogbe nema ništa i da Perez neće uložiti novac u Francuza.



Bejl i dalje ima ponudu iz Kine, ali novi zakoni koji stupaju na snagu u ovoj zemlji, a odnose na na poreze na plate igrača, sada taj transfer čine gotovo nemogućim. Kina je odlučila da ograniči uvoz zvezda zbog razvoja svojih igrača, pa priča o 100 miliona za tri godine koja je bila aktuelna letos, sada deluje kao naučna fantastika.



Šta kaže Bejl?



Do skoro, on je odbijao mogućnost da se vrati među "Pevce", ali sa Murinjom su se stvari promenile. Levi bi morao da odvoji veliki novac, ali i da ne naruši platne razrede u svlačionici gde najviše zarađuje Kejn. Sa druge strane, Bejl bi verovatno dobio duži ugovor, plus novac prilikom potpisa, kako bi smanjio primanja u odnosu na ona iz Reala.



Nije sporno da želi da ode iz Madrida, zbog odnosa Zidana prema njemu, a i da bi povratak na ostrvo značio da će biti sa porodicom, što ne bi bio slučaj ako se preseli u Kinu.



Transfer je moguć, Murinjo za sada ćuti, ali videćemo hoće li Velšanin biti najveće pojačanje Totenhema ove zime...