Ponoćna bomba - PSŽ spremio najluđi transfer u ludoj 2020. godini!

Pari Sen Žermen takođe oseti posledice koronavirusa i na Parku prinčeva je tiše nego ikad, u novijoj eri.



PSŽ je stigao do finala Lige šampiona, tamo ga je zaustavio Bajern Minhen, ali Parižani su najavili novi pohod na trofej prvaka Evrope.



Ipak, da li biste nam verovali ako vam kažemo će njihovo najveće pojačanje ovog leta doći iz Kine?!



Da, upravo su večeras francuski mediji preneli da je Stefan El Šaravi želja Pari Sen Žermena!



Nekadašnji as Rome i Milana, već godinu dana nastupa za Šangaj Šenhua, ali sada bi mogao da dobije ponudu iz Evrope koju neće moći da odbije.



Jasno je, biće rezervna opcija Nejmaru, ali, ko bi to mogao da odbije?



El Šaravi bi verovatno peške krenuo iz Šangaja ka Parizu, ovakvu šansu nije propustio ni Odion Igalo kada ga je u januaru pozvao Mančester Junajted, tako da bi mogao da nas očekuje i ovde sličan scenario.



El Šaravi inače ima 27 godina, tj. sledećeg meseca puni 28, reklo bi se da je u najboljim godinama, ali on je te svoje protraćio odavno.



Ipak, u Parizu izgleda veruju da bi mogao da bude dobra "bekap" pozicija, što i ima smisla ako se setimo da su doveli i Čupo-Motinga iz Stouka.



PSŽ je ovog leta ostao bez Kavanija, a uskoro bi mogao i bez Drakslera, tako da je napadački potencijal zaista smanjen, pa bi El Šaravi mogao da neplanski ostvari transfer karijere.











Što se El Šaravijevih brojki, i karijere tiče, jedina sezona vredna pomena je 2012/13 kada je sam vukao Milan sa 19 golova u svim takmičenjima. Ipak, posle samo dve godine je morao na pozajmice u Monako i Romu, koja ga je i otkupila 2015. za samo milion i po evra. To se još kako isplatilo, pošto je odigrao 139 utakmica i postigao 40 golova na Olimpiku, pre nego što je prošlog leta otišao u Šangaj za 16 miliona evra.







Popularni "Faraon" je u karijeri postigao 83 gola na 311 utakmica za Đenovu, Padovu, Milan, Monako, Romu i Šangaj, dok je čak i za reprezentaciju Azura zabeležio 25 nastupa uz četiri pogotka.







Da li će Faraon biti najluđa transfer priča ovog leta?!





Ako se dogodi, teško da će biti bolje...