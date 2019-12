Pomama za štoperima, Gvardiola bacao "dimnu zavesu", Junajted nezadovoljan najskupljim na svetu?!

Pep Gvardiola će ipak kupovati. Jer, podaci su poražavajući, Siti osim meča sa Arsenalom, u poslednjih 13 utakmica nije sačuvao mrežu, povreda Laporta ih je mnogo koštala, podsetimo da je otišao i kompani, pa su tu i najtanji.



Ipak, Španac je tvrdio da mu ne treba štoper, međutim engleski mediji smatraju da je to bacanje dimne zavese i da će u januaru "Građani" uložiti novac u centralnog defanzivca.



Prva meta je bio Nejtan Ake, ali on ima klauzulu o povratku u Čelsi i "Plavci" sigurno neće dozvoliti da bude prodat za 50 miliona Sitiju.



Pepovi skauti su gledali nekoliko igrača. Prvi je Ruben Dijaš iz Benfike, drugi Pau Tores iz Viljareala. Oni se uklapaju, dovoljno su mladi da budu oslonac tima u narednih nekoliko godina, što je osnovna prednost u odnosu na Kulibalija iz Napolija.



Malijac je sigurno najbolji štoper koji će biti na tržištu, ali se Napoli nada da će mu interesovanje nekoliko klubova pojačati cenu. Zanimljivo, Junajted razmišlja da posle Megvajera dovede i Kulibalija, imaju i Lindelefa, ali prema nekim pričama nisu baš zadovoljni najskupljim štoperom na svetu i dodatno bi pojačali odbranu.



Kulibali će na zimu, ili najkasnije u junu napustiti Napoli posle šest godina, cena će biti manja nego prošle sezone, priča se da će ga DeLaurentis pustiti za oko 80-90 miliona evra. Navodno ga je Afrikanac koji je daleko najplaćeniji igrač tima razočarao ulogom u štrajku, odnosno odbijanju odlaska u karantin i on želi da ga se oslobodi, kao i njegove plate od šest miliona evra po sezoni.