Poketino prihvata ako stignu ovi igrači, čekanje se nastavlja, spisak impresivan!

I dalje nema preuzimanja Njukasla od Saudijaca, odnosno investicionog fonda iza koga stoji Bin-Salman. Ugovor su razmenjeni, depozit uplaćen, ali nema dozvole od strane lige, dosta je pritiska zbog činjenice da Saudi Arabija bez dozvole strimuje mečeve engleskog šampionata, ali i krši ljudska prava.



Podsetimo se samo ubistva Džamala Kašogija, čija je udovica pisala i PL, ali i navijačima Njukasla kako bi ih upoznala sa zločinima potencijalnog vlasnika.



U međuvremenu pojavila se nova ponuda, u pitanju Amerikanac Henri Moris, tačnije on je "bidovao" krajem aprila, radi se o biznismenu koji poseduje medijsku imperiju, ima svoje kreditne kartice od 1998, a medijska kompanija proizvodi sadržaj za hotele, bolnice, aerodrome, imaju 85 miliona gledalaca.



On je inače navijač Totenhema, ali je insipirisan uspehom zemljaka u Liverpulu i želeo bi da uloži u Njukasl. Njegovo bogatstvo se procenju na oko 7 milijardi evra, što ne može da se poredi sa Saudijcima, pa se navijači i dalje nadaju da će Bin-Salman kupiti klub.



Dok čekaju preuzimanje, oni su kontaktirali nekoliko pojačanja, i to, spekuliše se, po meri Poketina, koga bi time ubedili da preuzme klupu.



Naime, Svrake" žele Zahu koji bi ih koštao oko 70 miliona, Argentinac ga je silno želeo u Totenhemu. Uz to, pokušaće da ubede Real da im proda Luku Jovića, a otkupiće ugovor Valentina Lazara koji je na pozajmici iz Intera. Ovaj nekadašnji igrač Herte navodno ima i ponudu Red Bul Lajpciga.



Talentovani Sumare iz Lila je zainteresovan, nude mu veliki novac, vezista mlade francuske reprezentacije je dao potvrdan odgovor na pitanje da li bi došao na sever Engleske. On je izgubio mesto u Lilu pre prekida prvenstva jer se zakačio sa trenerom Galtijeom.











Od Bejla nema ništa, videćemo šta će se desiti sa Kutinjom, a Poketino bi mogao da dobije Rabioa, još jednog igrača koga je želeo da vidi u "Pevcima". Iz Juventusa nude Koštu, ali ne i Remzija, bivši kapiten Arsenala ne ide nigde, Juve čak ne želi da ga uključi u transfer leta.



U svakom slučaju navijači Njukasla gube strpljenje, njima ne smeta poreklo Bin-Salmanovog novca, žele uspeh, veliki rezultat, Poketina na klupi i borbu za velike stvari.



Šta će od svega biti videćemo, tek vreme prolazi...