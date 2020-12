Poketino naručio pojačanja, ovo je lista!

Čeka se dolazak Poketina u Francusku, on će biti predstavljen kao novi trener, a već su navodno poznata imena koja je tražio od kluba.



Jedno je Eriksen koga je Inter voljan da menja za Paredesa, a drugo je nemoguća misija, golman Totenhema Ljoris. To bi moglo da se desi na leto, sigurno se Murinjo neće odreći iskusnog čuvara mreže.



Di Marija ubeđuje Papu Gomeza koji bi rado u Pariz, danas ima odlučujući sastanak sa klubom, Gasperini traži da ode iz kluba, ali ga Atalanta neće pustiti bez obeštećenja.



U Parizu veruju da mogu da kupe mladog Brazilca Bremera iz Sao Paula, ali on nije prioritet. U ovom trenutku Poketino traži da klub obezbedi ostanak Mbapea, što je čini se i prva želja Leonarda, ali i da završi posao sa Alabom koji će biti slobodan i koga vidi kao idealnog komandanta odbrane u tandemu sa Markinjošom.







Spremaju se promene, mada ih neće biti mnogo na zimu, PSŽ za sada teško da može da računa da će pobediti Siti u trci za Mesija, ali može da završi par poslova, pokuša da se oslobodi prekobrojnih. Ako ne stigne Mesi, najveća letnja kupovina bi mogao da bude Dibala, a u klubu su uvereni da će Auar ili Kamavinga stići u junu. To bi verovatno značilo da ne žele da se obavežu da kupe Eriksena, niko nije siguran može li Poketino da ga vrati na nekadašnji nivo.