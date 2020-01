Poker iz PL - Inter dogovorio i četvrto pojačanje, Konte naljutio direktore!

Inter će završiti prelazni rok u velikom stilu, Eriksen je već stigao u grad, biće danas na tribinama protiv Kaljarija, a poslednje pojačanje bi trebalo da bude angažovano u naredna dva dana.



Konteu će posle Mozesa, Eriksena i Janga biti ispunjena i poslednja želja, zamena za Lukakua. Čekao je dva meseca i dočekao, Žiru stiže iz Čelsija.



Uslovi su dogovoreni, on će u Interu primati pet miliona godišnje, potpisati ugovor na 18 meseci, a sada je ostalo da se klubovi dogovore. Čelsi je prvo tražio osam miliona evra, Inter je na kraju spustio na pet, plus bonuse.



To je prihvatljivo za crno-plave, pa bi Žiru, kao i Eriksen mogao da bude u konkurenciji za tim već sledeće nedelje kada Konteov tim očekuje gostovanje u Udinama. Danas će publika na "Meaci" imati prilike da pozdravi prvo pojačanje, igra se u matine terminu od 12:30, a na terenu će od prvog minuta biti Ešli Jang.



Inter kasni četiri boda za Juventusom, mogli bi da smanje prednost i da izvrše pritisak na lidera koga čeka nimalo naivno gostovanje na "San Paolu", večeras u poslednjem meču kola.





Inače, situacija nije idealna, Konte je poznat kao trener koji stalno traži pojačanja, bio je takav i u Juventusu, a juče je, kada je već bilo jasno da stiže Kristijan Eriksen rekao da ne treba podleći euforiji.





"Stvara se atmosfera kao da smo doveli pola Real Madrida", rekao je Konte.





To je navodno iritiralo čelnike, pre svih Marotu, jer su ispunili sve što je trener tražio i računajući i plate igrača i poreze u ovom prelaznom roku će potrošiti oko 130 miliona evra.