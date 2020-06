Pojačanje za Marka Nikolića je Hrvat?

Marko Nikolić je pompezno stigao kao novi trener Lokomotive iz Moskve, biće to njegov veliki izazov u karijeri i prilika da se dokaže u finansijski najjačem klubu do sad.



Prvi pik mu je bio Aleksandr Kokorin, ali od njegovog angažovanja nema ništa, pa se pristupilo drugim rešenjima.



Još jedan poznati igrač koji bi mogao da pojača Lokomotivu iz Moskve jeste Milan Badelj.



Iskusni vezni fudbaler važi za stabilnog igrača sredine terena koji bi mogao svojim iskustvom da donese ogroman kvalitet ekipi Marka Nikolića.



Badelj ima 31 godinu, član je Lacija, ali je trenutno na pozajmici u Fiorentini koja ima opciju da otkupi njegov ugovor, ali se to neće desiti.



Ovaj vezni fudbaler je odigrao i 50 utakmica za reprezentaciju Hrvatske.