Pogodi prvi u Srbiji, za koga će naredne godine igrati Leo Mesi?

Jasno, i svet klađenja je poludeo posle informacije da će Leo Mesi promeniti klub.



Naime, u ovom trenutku je sve i dalje neizvesno, ali ako želite, možete da tipujete i da se odlučite.



Prva kladionica u Srbiji koja ima ponudu je admiralbet.rs oni smatraju da su najveće šanse da se ponovo susretne sa Gvardiolom. To jeste njegova želja, kao i Pepova, iako se nisu rastali na pravi način, ostaje ipak da se zatvori finansijska konstrukcija što neće biti nimalo lako.



Ali, ako neko zna kako da izbegne FFP to je Siti, pa užurbano rade na ponudi i stvaranju prostora za Mesijevu ogromnu platu.



Moguće je da posle svega, ako Bertomeu podnese ostavku i suoči se sa problemima na sudu, ali i molbama navijača, Mesi nastavi još godinu dana u Barsi.



Ostali klubovi imaju manje šanse, naš outside bet bi bio Inter, jer ako vlada u Pekingu odluči, a priča se da jeste, Italijani, odnosno "Suning" će imati novca. Problem je što Mesi ne želi u Seriju A.



PSŽ bi svakako bio rešenje, ali nemoguće je videti da plaćaju u isto vreme ogromne ugovore Nejmaru, Mesiju i Mbapeu, mada i u Kataru znaju koliko je važno da dobiju Mesija i kako se izbegavaju UEFA pravila.











Ostali?



Čelsi je kupio sve što može, Bajern iz principa ne daje taj novac, priča se o Junajtedu, kvota je primamljiva, ali Solskjer je rekao da će mladi igrači biti prioritet. Pitanje je da li imaju novac jer nisu želeli da plate Sanča.



Juve nema para, mada mnogima teče voda na usta od tandema Ronaldo-Mesi...



U svakom slučaju, ako imate ideju izvolite...



Ispod su i vesti koje mogu da vam pomognu da donesete odluku.