Pogba saopštio odluku! Sad je kreativnost klubova na delu!

Pol Pogba igra mnogo bolje u poslednje vreme, poklopilo se sa sjajnim rezultatima Junajteda, ali "Đavoli" će morati da ga prodaju.



Kako pišu mediji, potvrdio je čelnicima da je odluka konačna, da ne želi da potpiše novi ugovor. Ako ga ne prodaju u januaru ili na leto, rizikuju da za 18 meseci ode kao slobodan igrač. Ako se pogleda šta su uložili u njega, od obeštećenja do ogromne plate, jasno da sebi to ne mogu da priušte.



Ali, šta mogu da dobiju za Pogbu?



Traže 50 miliona evra na leto, realno u uslovima krize to je malo verovatno, tim pre što Francuz nema mnogo opcija. Jedna je PSŽ, ne želi u rodni grad, Real je daleko, iako ga Zidan želi, Perezovi prioriteti su drugačiji.



Ostaje Juventus?



Navodno je Junajted tražio Dibalu, što je odbijeno, a zatim Ronalda, o čemu Italijani nisu želeli da razgovaraju, Portugalac ima godinu ugovora, a i nema nameru da se vraća u Englesku.







Juventus nudi pozajmicu sa otkupom, navodno je i Pogba rekao Solskjeru da je njegovo srce u Torinu, da ga tamo čekaju prijatelji i da želi da ode. Norvežanin smatra da bi eventualna bitka za trofeje mogla da natera Pogbu da se predomisli, no, za sada je to prilično upitno.



Mnogo bi lakše bilo da je Juve spreman da ponudi nešto osim nebitnih igrača kakav je Bernadeski ili čak Sami Kedira koji je van tima. Pominjan je i Aleks Sandro, levi spoljni igrač, ali ni tu Juventus nema drugih rešenja.



Oba kluba će morati da budu kreativna, da nađu rešenje, verovatno će čekati, Juve ne planira velike promene, niti ima novac za neke velike transfere, vratiće verovatno Ljorentea kao rezervnog napadača, a sa druge strane, Pogba bi bio bonus, ako bi mogli da ga plate na leto.







Sigurno je da ako dođe, neko će morati da ode, pre svih pomenuti igrači na koje Pirlo ne računa, ali možda i Dibala (hoće ga PSŽ), Remzi, igrači sa velikim platama, kako bi se otvorio prostor za Pogbu.



Šta će od svega biti teško je reći, pita se i Pirlo koji je igrao sa Pogbom i smatra da je vezni red najveći problem...