Pogba odlučio, ovo su dva razloga! Pojavio se izlaz?

U Engleskoj je i dalje Pol Pogba glavna vest, naime, posle pretnje i demantija da će zbog izjava premijera Makrona napustiti reprezentaciju jer se Islam vidi kao izvor terorizma, Francuz je još čvršći u nameri da nešto promeni.



On neće pristati na produžetak ugovora, Junajted čak planira da mu smanji primanja od 15 miliona evra, odnosno da ga veže bonusima za partije.



To je razbesnelo Pogbu, tumači kao nedostatak poverenja i sada je rešen da po svaku cenu napusti klub.



Drugi razlog je to što je rezerva i čini se da se to neće promeniti.



Jasno je, makar tako sada misli i Solskjer da Bruno Fernandeš i Pogba ne mogu zajedno.



Za pravo mu daje neizbežni Džejmi Karager.



"Rekao sam još pre i ponoviću, to neće funkcionisati i Solskjer mora da se odluči. Ali, obojica su skupo plaćeni, Pogba je najskuplji igrač u istoriji kluba, za trenera je pritisak da mu bude rezerva. A opet, stvari mnogo bolje u odbrani deluju kada igraju Fred i MekTominaj kao dva defanzivna vezna.



Karager se slaže, ali...



"Oni su bolji u defanzivi, ali je problem što nisu klasa igrača koja može da vam donese bitku za trofeje", dodaje nekadašnji kapiten Liverpula.







Nikome nije jasno šta planira Solskjer sa Van de Bekom, čiji je agent ljut, a u Holandiji smatraju da je pogrešio što je požurio u Junajted.



"Ne kapiram šta će nam, nema mesta u timu, uložili smo 50 miliona u vezni red gde već imamo višak igrača. I po Solskjeru nije dovoljno dobar da igra", rekao je posle meča sa Čelsijem, Patris Evra.







Na kraju, da se vratimo Pogbi. Šansu da ode u Real nema, ako je verovati informacijama iz Madrida, što se tiče Juventusa nemaju novca. Sada se navodno pojavio Pari Sen Žermen, ako Alegri sedne na klupu, njegov prvi zahtev će biti da se dovede Francuz koji je pod njim igrao najbolji fudbal u životu.



Uz to u PSŽ se nadaju da bi dolazak Pogbe koji je do ove sezone odbijao pomisao da se vrati u rodni grad mogao da natera i Mbapea da promeni mišljenje jer su njih dvojica sjajni prijatelji.