Pogba "izminirao" Vernera, hoće li i Srbina?

Juventus ne odustaje. Nova ponuda za Pogbu, priča se da Rajola i dalje gura kombinaciju sa odlaskom Francuza, a Juventus je ponudio novac i Rabioa.



Oni procenjuju da Francuz koji je stigao kao slobodan agent vredi oko 30 miliona, Solskjer je zainteresovan, ali čini se da će teško pustiti Pogbu, pogotovo ako ga bude složio sa Brunom Fernandešom. Juventus bi poslao 50 miliona evra plus Rabioa, eventualno bi bio spreman da se odrekne i Demirala, jednog od najtalentovanijih štopera Evrope.



Preduslov je da Pogba smanji primanja na 12 miliona, uz sponzore, Juve bi to nekako platio, a i Rajola će se odreći dela provizije.



Odbijen je definitivno PSŽ koji se okrenuo Sergej Milinković Saviću, pošto Pogbi ne pada na pamet da se vraća u rodni grad.



Razgovarao je i sa Zidanom, ali od toga nema ništa.



Junajted će čekati, ako Pogba nastavi sa lošim partijama moguće je da će ga prodati, ali u klubu provejava optimizam da bi Francuz mogao da se vrati u nekadašnju formu, potpiše novi ugovor i svoju sudbinu veže za Junajted.



Zanimljivo da Junajted nije želeo da plati obeštećenje za Tima Vernera jer nije prodao Pogbu, pa je Čelsi iskoristio šansu.



Što se Sergeja Milinković Savića tiče on je takođe spominjan kao zamena za Francuza, ali je mnogo realnije da PSŽ plati 80 miliona evra za njega i Marušića i odvede ih iz Rima.







Pogbi ostaje jedino dogovor sa Juventusom, ali i to je daleko jer je finansijska situacija sve poremetila. Juve ima za prioritet da produži ugovor sa Dibalom, reši situaciju oko Pjanića, a sigurno je da se neće odreći Remzija koja je Junajted tražio u sporazumu za Pogbu.



U svakom slučaju, malo je opcija, mada ako Pogba nastavi sa partijama iz prvog dela sezone, sigurno će i Junajted smanjiti apetite.