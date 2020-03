Pogba i Zidan zajedno od sledeće sezone? Ali..

Hoće li Pogba i Zidan konačno biti zajedno.



U Realu se to neće desiti, ali postoji komnbinacija. Naime "Korijere dela Sera" piše da i pored pobede u El Klasiku, Zidanova budućnost nije sigurna.



Naime, on je pred eliminacijom iz LŠ protiv Sitija, izbačen je iz kupa, ako ne osvoji titulu, takve stvari, sezona bez trofeja u Realu se ne praštaju.



Biće trenera na tržištu, a rasplet čeka i Anjeli. On nije odustao od ideje da vrati Zidana u klub i ako bi Francuz ostao bez posla, mogao bi da računa na poziv "Stare dame" za koju kaže da je njegova druga kuća.



Isto tvrdi i Pogba, koji se oporavio, ali i dalje želi da napusti klub. Rajola sprema transfer u Juventusu, Francuz odbija da produži ugovor, a suma od 150 miliona koju traži Junajted je nerealna.



Real nema nameru da kupi Pogbu, sa Zidanom ili bez njega, Van de Bek stiže na leto, Perez ne želi da ulazi u poslove sa Rajolom, ili makar više poslova, uz to, smatra da Valverde, Asunsio, De Bek i želja, Ruiz iz Napolija mogu da pomognu Kazemiru i Krosu koji će ostati u klubu. Tu za Pogbu teško da ima mesta, planovi Reala su vezani za napadača, zamenu za Ramosa, a čuvaće novac možda i za 2021. kako bi doveli Mbapea.











Kakve su Zidanove šanse da zameni Sarija?



Velike jer je Gvardiola nemoguća misija, a italijanski stručnjak prema navodima sa Apenina jedino može da ostane na klupi ako osvoji Ligu šampiona. Titula i kup, odnosno dupla kruna neće biti dovoljni, problem je što u Juventusu ne veruju da Sari može da nametne svoj stil i napravi igru kao u Čelsiju...