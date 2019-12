Počinje sezona trošenja - Ovo je Murinjov plan!

Iako je Žoze Murinjo izjavio da neće kupovati, u slučaju da svi igrači ostanu, to je bilo dvosmisleno. Mediji Engleskoj insistiraju da je tražio novog štopera, da želi Diopa iz Vest Hema koji košta oko 50 miliona evra.



Na listi želja su još Žerson, vezista Flamenga, kao i napadač Reala Vinisijus Žunior. Ovaj drugi je teška meta, ali u klubu će probati da prodaju Eriksena Realu, šest meseci pre isteka ugovora, ali i da eventualno pokušaju da dovedu talentovanog napadača kao deo sporazuma.



Osim Eriksena, klub bi mogli da napuste otpisani Vanajama kao i Deni Rouz. Što se tiče Vertongena, veruje se da bi mogao da potpiše novi ugovor, ali dolazak Diopa bi verovatno to promenio.



Ono što je sigurno Moura ostaje, Murinjo smatra da može da ga iskoristi, a prema dogovoru sa Levijem, Portugalac će većinu sredstava od prodaja moći da uloži u nove igrače, na leto.



On i dalje ubeđuje Eriksena da potpiše novi ugovor, ali za tako nešto gotovo da nema nikakve šanse.



U svakom slučaju, stiže vreme trošenja, pred dolazak, Murinjo je dobio obećanje da će moći da ojača tim na ključnim pozicijama u odbrani, kao i da dovede još jednog napadača.