Počelo je, Barsa poslala prvu zvaničnu ponudu, stigao odgovor Intera!

Barselona je poslala prvu zvaničnu ponudu za Lautara Martineza, a ona glasi - Nelson Semedo + Arturo Vidal + 70 miliona evra i Inter je odbio!



Kako je danas preneo novinar Gazeta delo Sporta, Nikolo Skira, Barsa je krenula u ofanzivu i zvaničnim putem, ali u Interu smatraju da je ova ponuda nedovoljna. Tačnije, nije precizirano da li Inter želi još novca ili nekog drugog igrača u trampi.



To sigurno nije Arturo Vidal, koga Antonio Konte jarko želi, ali nije isključeno da Inter ne želi Nelsona Semeda.



Detalji nisu poznati, ali možemo samo da pretpostavimo da bi Inter pre želeo nekog drugog igrača nego Portugalca, a Barsa je ranije nudila i Žan-Kler Todiba, Karlesa Alenju i Ivana Rakitića, tako da se nastavak pregovora očekuje u narednim danima.



Inter navodno i dalje pokušava da natera Barselonu da plati 111 miliona evra koliko iznosi otkupna klauzula, ali Katalonci jednostavno nemaju toliki novac ovog leta.



Čekamo nastavak pregovora, a prema najavama, doći će do ubrzanih, pošto oba kluba, pa i sam igrač, žele da završe sve do kraja meseca...





Što se Lautara tiče, on je prihvatio uslove Barselone, koja mu nudi 10 miliona evra godišnje i ugovor do leta 2025. godine.