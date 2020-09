Pobuna u svlačionici PSŽ, visi Tuhel, razlog je Nejmar?!

Pari Sen Žermen je posle prave drame sinoć dobio prvi meč u sezoni.



Naime, uspeli su da dobiju Mec u nadoknadi sa devet igrača, strelac je bio Dreksler. Da li je on spasao kožu zemljaku videćemo u narednom periodu, poznato je da Leonardo ne voli sadašnjeg trenera i da bi želeo da angažuje Alegrija.



Ali, nije mogao da ga smeni pošto je PSŽ igrao finale Lige šampiona.



No, sada su se pukotine pojavile među igračima. Francuski mediji tvrde da je većina nezadovoljna, da sumnjaju u Tuhela, da uspehe pripisuju sebi, odnosno individualnom kvalitetu igrača, a u šali kažu da im se svaka taktika svodi na to da dodaju loptu Nejmaru, kako znaju i umeju.



Koliko ima istine u svemu videćemo, korona i kasni kraj sezone, praktično ulazak u novu bez odmora će tek koštati PSŽ, no, niko ne dovodi u pitanje odbranu krune.



Priča se i da je Tuhel nezadovoljan prelaznim rokom, tačnije mantrom kluba da nema kupovina bez prodaja.



U ovom trenutku PSŽ je daleko od štopera i veznog igrača, priča se o Genduziju, mada su u Parizu to demantovali, a Leonard je probao da razgovara sa Lilom oko Sumarea koji je dete PSŽ, igrao je u drugom timu, a onda otišao pre tri godine u Lil i potpuno se afirmisao.



Što se defanzivca tiče, Kulibali ne želi u Francusku, nema rešenja na tržištu, osim eventualne kupovine Škrinjara, mada Inter traži veliki novac. Jedna od varijanti je da Markinjoš igra isključivo kao komandant odbrane, pošto je prikazao sjajne partije kao vezista, ali odlaskom Tijaga Silve sada nema rešenja.







I Leonardo je na udaru medija jer nije produžio ugovor kapitenu, a i procenjuje se da je kupovina Ikardija bačen novac...



Stvari je dodatno pogoršala najava Mbapea da odlazi, a mnogi smatraju da je na odluku uticalo to što je u senci Nejmara koga Tuhel vidi kao ključnog igrača ekipe...