Pobednici! Inter već isplatio prvo pojačanje, Konte dobio drugo i još dva obećanja, on postavlja uslove ako osvoji LE!

Inter je u finalu, navijači egzaltirani, jeste da je u pitanju LE, ali Evropa je Evropa i evo šanse da četvrti put trijumfuju u ovom takmičenju, ali i osvoje prvi trofej od vremena Murinja.



Prihodi od LE su mnogo manji nego u LŠ, međutim, od nastavka takmičenja posle ispadanja iz LŠ, Inter je već zaradio 14 miliona evra od premija. Pobeda u finalu protiv Sevilje bi im donela još 4 miliona, a bez obzira na ishod Superkupa, koji bi kao eventualni pobednici LE igrali protiv prvaka Evrope, dobili bi još oko 5 miliona evra, računajući nagradu, plus TV prava od prenosa.



Dakle, nekih 25 miliona evra vredi osvajanje ovog takmičenja, na to dodajte ono što su uzeli od učešća u Ligi šampiona i jasno je, već su isplatili prvo pojačanje, Hakimija koji je sa bonusima vredeo 40 miliona.



Ali, i drugi posao je završen, Juventus se sklonio sa puta, praktično je dogovoren transfer Sandra Tonalija iz Breše, jedan od najtalentovanijih italijanskih igrača koštaće oko 35 miliona evra.







I to je početak, situacija u Barseloni otvara mogućnost da Lautaro Martinez ostane, Konte traži levog spoljnog igrača, Palmijeri iz Čelsija, ili naš Kostić su najverovatnija rešenja, a klub će mu, naravno ako ostane dovesti i Edina Džeka koga svim silama želi kako bi zatvorio napad.



Ako ostane?



To još nije sigurno jer će Konte tražiti veću moć odlučivanja, i dalje peku reči trenera posle Atalante, izjave koje su razbesnele vlasnike, samo teško će ga biti otpustiti, ali i me dati mu za pravo ako dobije finale. U sukobu je sa direktorima, no posredovanje Stivena Žanga predsednika kluba i gazdinog sina bi moglo da smiri stvari.



Jasno, u slučaju da dobije Sevilju, Antonio Konte će imati većinu aduta u svojoj ruci.