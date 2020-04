Plan za Pogbu, razmena i povratak je na vidiku!

Juventus traži veznog fudbalera, a izbor bi mogao da padne na Pola Pogbu.



Nekadašnji fudbaler Juventusa koji je igrao svoj najbolji fudbal upravo u Torinu je ponovo meta bjankonera, a Di Marcio piše večeras da Juventus ima plan da ga vrati u svoje redove iz Mančester junajteda.



Junajted se nada sumi od 150 miliona evra, ali to neće dobiti, to je već sada jasno. Ipak, može se naći rešenje.



Juventus je spreman da ponudi igrača u razmenu, a to bi mogli da budu Miralem Pjanić ili Daglas Košta.



Nije samo Juventus zainteresovan za Pogbu, tu su Real i PSŽ, ali reklo bi se da Juve ima prednost u odnosu na ostale zbog dobrih odnosa sa Pogbom.



Aleks Sandro i Blez Matuidi su takođe u opciji za razmenu, ali je sve to pitanje koliko je Junajted zainteresovan za ove fudbalere.