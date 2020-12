Plan postoji, petorica ustupaju mesto Pogbi!

Nema dileme da je Juventus zainteresovan da dovede Pola Pogbu. Ne po svaku cenu, ali kako je Fabio Paratići rekao, u klubu svi vole Francuza, u svlačionici ga čekaju prijatelji i sigurno da bi ga rado videli ponovo u Torinu gde je proveo četiri godine.



Ali, problem je, možda i više od obeštećenja, plata, Pogba bi malo smanjio primanja, ali to je i dalje više nego što Juventus sebi može da priušti, oko 14 miliona evra po sezoni.



Ipak, kako tvrde italijanski mediji, plan postoji, moraće da se oslobode nekoliko igrača kako bi otvorili prostor za Pogbinu platu.



Najlakše bi bilo prodati Dibalu, ali pitanje je i cene, kao i činjenice da bi to bio rizičan potez, mada, ako ne produži ugovor to je neminovno. Ipak, Dibalina želja je da ostane u Torinu.



Ronaldo će ostati još sezonu, u to nema nikave sumnje, pogotovo jer u Juventusu vide da je bez njega tim mnogo slabiji.



Pa, ko bi mogao da ode.







U planu je prodaja Bernadeskija koji ima platu oko oko 4 miliona evra, njega žele i Milan i Napoli, Juve će morati da prihvati gubitak, platio ga je oko 40 miliona evra.



De Šiljo, Rugani i Daglas Košta koji su na pozajmicama zarađuju zajedno oko 13 miliona, ali teško je očekivati da će sva trojica biti otkupljeni. Ne zaboravimo da Juve ove i sledeće godine plaća Sarija 5.5 miliona, ako bi našao posao tu bi uštedeli platu za sledeću sezonu. Mada, on nigde ne može da dobije taj novac. Ono što je sigurno je jedino da će se Juventus osloboditi 6 miliona evra od Samija Kedire, ali cilj nije samo da se dovede Pogba već i smanje plate.











Priča se da bi Kjelini mogao da se povuče i preuzme direktorsku funkciju u klubu, on zarađuje oko 3.5 miliona evra, ostali će teško otići, iako bi Juve prodao Ramzija koji zarađuje oko 7 miliona. Suma koju klub izdvaja za plate je oko 236 miliona evra bruto, što je daleko najviše u Italiji, a kako rekosmo, plan je da se smanje davanja zbog gubitaka koje trpe zbog pandemije. Pogba bi mogao da stigne, jedino ako se klub oslobodi četvorice ili petorice igrača, odnosno stvori prostor u budžeti za plate.