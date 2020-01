Pjonteku otvorena vrata, ali pod dva uslova - Stigao defanzivac!

Ibrahimović se vratio u Milano, prošlog vikenda je upisao i svoj prvi pogodak u novoj avanturi sa "rosonerima". Savladan je neugodni Kaljari, trijumfu je, doduše sa klupe, svedočio i Kšištof Pjontek.



Poljak će po svemu sudeći Milan, sportski sektor kluba sa "San Sira" radi na njegovom transfer u redove Totenhema.



Murinju treba napadač podhitno posle povrede Kejna, ali će Poljaka dobiti ako Levi ispuni dva uslova.



Mora se uplatiti suma oko 35 miliona evra i to mora biti odmah u "kešu", "rosoneri" ne žele "italijanske poslove" to jest pozajmicu sa opcijom kupovine po isteku sezone. Za "pevce" se pominjao i Ljorenteov povratak iz Napolija, ali deluje da će Poljaku pripasti uloga prelaznog rešenja za kapitena Engleske i Totenhema.

Sa druge strane, Milanezi su i zvanično završili posao sa Seviljom oko Simona Kjera. Danac dolazi na pozajmicu do kraja sezone sa opcijom otkupa po isteku iste.





ℹ️ @simonkjaer1989 has been loaned to @acmilan, who have an option to make the move permanent.

