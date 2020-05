Pjanić se dogovorio, ali kako sprovesti transfer?

Italijanski mediji tvrde da se Miralem Pjanić dogovorio sa Barselonom.



Naime, on je pristao da se preseli na "Kamp Nou", a Juventus i Barselona traže model. Pošto Katalonci nemaju novca, oni nude igrače u zamenu, na listi su petorica, ali čini se da jedini koji zanima "Staru damu" ne želi da napusti Kataloniju.



U pitanju je Artur Melo, on je navodno dao do znanja čelnicima da ga ne zanima odlazak, iako je nezadovoljan platom, dok ostali igrači koji su na stolu nisu baš potrebni Juventusu.



Rakitić pre svih, bilo je pregovora i ranije, ali Sari nije oduševljen, takav tip igrača već ima. Što se tiče povratka Vidala, o čemu pričaju navijači i o čemu je čak govorio i njegov menadžer Felicevič, to je nerealno, pre svega jer je on otišao iz Juventusa zbog karaktera, tačnije problema koje je pravio van terena. U klubu sigurno ne žele da se tako nešto ponovi, iako je mnogo dao Juventusu na terenu.



Jedini igrač koji interesuje Juve je Nelson Semedo, ali je pitanje na koliko će ga Barselona proceniti, plus ovaj transfer bi možda bio aktuelan ako uspeju da prodaju De Šilja Pari Sen Žermenu. Dodajmo i da bi Semedo radije u Siti kod Gvardiole u zamenu za Kansela.







Pjanić je do sada često pominjan kao mamac za Ikardija, odnosno u kombinaciji u kojoj bi PSŽ otkupio Argentinca, a zatim ga menjao za Pjanića i novac. Ali, ta varijanta je malo verovatna, Leonardo želi da zadrži Ikardija, a Juve se kao alternativi za napad okrenuo Miliku iz Napolija.