Pirlovo zimsko pojačanje iza ćoška, večeras glavna "audicija"!

Manuel Lokateli bi mogao da pojača Juventus ove zime, potvrdio je njegov agent Stefano Kastelnuovo.



On je u razgovoru za italijanske medije uoči meča Juventus - Sasuolo, govorio o mogućem transferu Manuela Lokatelija.



"Manuel ima Pirlov poster u svojoj sobi i biće uzbudljivo gledati večerašnju utakmicu. I pored toga, to neće uticati na Lokatelija, on obožava velike utakmice i uvek daje sve od sebe", rekao je Kastelnuovo i nastavio:



"Juventus je želeo da ga dovede još letos, ali klubovi nisu postigli dogovor. Manuelu ide dobro u Sasuolu, interesovanje Juventusa ga nije promenilo. Drago mi je što je postao i reprezentativac, a Juventus kao opcija je i dalje moguća. Možda ćemo imati više sreće nego letos. Imamo dobre odnose sa Sasuolom, klub je veoma ambiciozan. Ipak, ako dođe dobra ponuda, možda bi dogovor bio odličan za sve tri strane. Videćemo šta će se desiti, ali uvek ćemo biti zahvalni Sasuolu na poverenju i ukazanoj šansi", istakao je njegov agent.



Inače, Lokateli je dete Milana, a Sasuolo ga je otkupio leta 2019. godine. Igra na poziciji centralnog veznog igrača i ima tek 23 godine...