Pirlovih pet pojačanja, napad kompletiran? Čekaju se još dvojica, veliko spremanje!

Juventus je doveo treće pojačanje, MekKeni iz Šalkea je potpisao za italijanskog šampiona, time se nastavlja proces podmlađivanja ekipe, već su kupljeni Artur iz Barse i Kuluševski od Atalante.



Zanimljivo da samo trojica igrača nisu na prodaju, u pitanju su Demiral, De Liht i Bentankur. Svu trojicu su pokušali ovog leta da odvedu, ili da pregovaraju klubovi poput Barselone, Mančester Sitija, Urugvajca je želeo PSŽ, ali je Juventusov odgovor bio da nisu na prodaju, jer je to budućnost kluba.



To naravno ne znači da bi Juve prodao Dibalu, osim ako neko ne ponudi nepristojnu sumu. Ronaldo ostaje, dobio je garancije Anjelija da klub ima novca i da hoće da ga zadrži, a Pirlo je na putu da dobije Edina Džeka, Bosanac je na korak od Juventusa.













Pojavila se kombinacija da se Kean vrati posle neuspešne godine u Evertonu, a da u zamenu za mladog napadača koji je mnogo obećavao, a onda razočarao u PL, među "Karamele" ode Aron Remzi, bivši kapiten Arsenala.

Time bi napad praktično bio definisan, jasno Dibala, Ronaldo, Džeko i Kean, Daglas Košta je na prodaju, čeka se Junajted, a i pozicije Bernadeskija nisu sigurne.



Šta još nedostaje Juventusu?



Posle odlaska Matuidija, dogovaraju odštetu sa Kedirom, Pjanić je bivši, samo će Bentankur i Rabio ostati iz prošle sezone. Tu je jasno Artur, Amerikanac MekKeni, ali traže još jednog vezistu. Auar koji želi u Juve je preskup, Dibala gura kandidaturu De Paula iz Udinezea, svog najboljeg prijatelja, nema dogovora oko Lokatelija sa Sasuolom.















Sada se pojavila varijanta da stigne Paredes iz PSŽ na pozajmicu sa otkupom, zanimljivo da je on bio i Sarijeva želja.



I na kraju desni bek, Kuadrado će verovatno igrati ofanzivnije, Danilo više biti alternativa za levu stranu, Juve će teško do Beljerina, treba da prodaju De Šilja, a za sada najizgledniji je transfer Seržinja Desta iz Ajaksa. No, kako rekosmo, prvo će morati uz De Šilja, da se oslobode Ruganija, da vide šta će sa Romerom, da raskinu ugovore sa Iguainom, Kedirom, prodaju Daglasa Koštu, reše se Remzija, vreme teče, šampionat počinje za tri nedelje. Ono što je jasno da će se Inter silno pojačati i da Juve mora da bude spreman na veliku trku, tako da Pirlo što pre uigrava tim u svojoj debitantskoj sezoni.