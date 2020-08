Pirlov način, već poništio Sarija, Juventus će se promeniti, evo i kako!

Dočekan kao heroj, Andrea Pirlo od prvog dana pokazuje da nema apsolutno nikakvog straha, niti dileme kako bi trebalo da izgleda Juventus.



Odmah je poništio priče o lepoj igri, mantre koje je Juve skupo platio u Ligi šampiona, iako je osvojena titula. Pirlo zna okruženje, iako je u pitanju bio majstor nad majstorima, daleko od toga da je njemu utisak važniji od brojeva.



Odmah je otpisao Iguaina, koga je nazvao strašnim igračem čiji se putevi razilaze sa Juventusom.



Pirlo je stavio tačku na priče oko Milika, ili Raula Himeneza, želi samo Džeka, jer smatra da je apsolutno kompatibilan sa Ronaldom i Dibalom. Takođe, prvog dana je rekao da Dibala ostaje i da ga mediji prodaju, ali da će igrati i dalje za Juventus.



On ne smatra da su igrači problem.



"Gledali ste Ligu šampiona, finale, ako niste spremni da se žrtvujete za tim, da trčite na gornjoj granici mogućnosti, imate problem", napomenio je pred novinarima.



Aluzija je sasvim jasna, Juventus nije dovoljno želeo, igrači nisu bili dovoljno spremni i to je ono o čemu se govorkalo pod Sarijem, da tim deluje kao da nije motivisan.



I to Pirlo želi da promeni, ne toliko kadrovskim rešenjima koliko zatezanje igrača, presingom.



"Jasno je, insistiraćemo na posedu i da odmah oduzmemo loptu, tu nema nikakve tajne. Ima igrača koje želim, ali nije problem u tome", ponovio je Pirlo.







Za razliku od većine, on smatra da je Artur odlično pojačanje i da može da ga koristi u više uloga u veznom redu, a dobro bi mu došao i Lokateli iz Sasuola.



Pirlo će eventualno uz pomenute igrače dobiti i desnog beka, on smatra da nije potrebno više.



Nasmejao se na pitanje mogu li Dibala i Ronaldo zajedno.



"Nikada u fudbalu ne postoji višak kvaliteta", dodao je "Mocart" koji je ponovo probudio nadu navijača Juventusa da će konačno uraditi nešto više u Evropi.



Ali, čeka se Paratići, treba da se oslobodi Iguaina, Kedire, odnosno da im isplati odštetu, da proda Daglasa Koštu, Ruganija i još nekoliko fudbalera kako bi imao novac za transfere...