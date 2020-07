Pike "2" stiže na Kamp Nou - Identičan scenario, iz Mančestera!

To nije bio Matijs de Liht prošlog, ali će biti Erik Garsija - ovog ili sledećeg leta!



Mladi Španac je izabran kao naslednik Đerara Pikea, i Barsa je već obavestila Mančester Siti da imaju šansu da pregovaraju oko njegovog obeštećenja ovog leta, ili da ga dovedu narednog kao slobodnog agenta.



Ovu vest je danas prenelo nekoliko izvora iz Katalonije, uz napomenu da Erik Garsija želi nazad u svoju Barsu, u kojoj je proveo sve fudbalske godine, od sedme do do 16. kada je otišao u Mančester, baš kao svojevremeno i Đerar Pike!



Podsetimo, Pike je takođe kao tinejdžer odlučio da napusti Barsu i prihvati lični poziv Aleksa Fergusona da dođe u Mančester Junajted. Ipak, kada ga je Pep Gvardiola leta 2008. zvao da se vrati i ponudio mu mesto pored Karlesa Pujola, mlađani Pike je bio spreman da se peške vrati u Barsu.



Sličan scenario Katalonci najavljuju i sada. Erik Garsija se nije naigrao ove sezone, odigrao je tek osam mečeva, ali ga navodno Pep Gvardiola uverava da će naredne dobiti veću minutažu.



Garsija je odbio ponudu oko produžetka saradnje, a sada kada se umešala i Barsa, jasno je da će to biti razlog više da oteža pregovore Sitiju.



Erik Garsija je rođen 2001. godine u Barseloni, igra na poziciji štopera, može i kao desni bek, a san mu je da uspe na Kamp Nou.



Baš kao što je bio i Đeraru Pikeu, koji ima 33 godine i narednog februara puni 34. Idealan trenutak da bude Eriku Garsiji mentor, kao što je njemu Pujol.



Još ako uzmemo u obzir da je Umtiti bivši i otpisan, da Barsa prodaje Todiba, Garsija nema razloga da ne prihvati poziv iz Katalonije.







Ostaje da vidimo da li će Siti pustiti Katalonca kući ovog leta uz obeštećenje ili narednog za nula evra...