Pet razloga zbog kojih su tri najveća kluba na svetu odustala od Džejdona Sanča?!

Džejdon Sančo je jedan od najtalentovanijih fudbalera na svetu, i u to niko ne sumnja. Ima 20 godina, odigrao je fantastičnu sezonu bez obzira na sve u Dortmundu, dao 20 golova i imao 20 asistencija.



Ima obećanje da će ga pustiti, ali je pandemija pokvarila sve, Dortmund je odbio u februaru ponudu Junajteda od 140 miliona evra, sada niko neće platiti ni 120, a priča se čak ni 100 miliona za Engleza.



Tada su Nemci računali da će Sančo eksplodirati na EP sa Engleskom da će se njegova cena približiti možda i Nejmarovom svetskom rekordu.



Ali, sada, kolo pre kraja Bundeslige, sve je verovatnije da će Sančo morati da se pomiri sa tim da ostaje još godinu.



Prema analizama u evropskim medijima, pet su razloga zbog čega su verovatno tri najveća kluba na svetu, Junajted, Real i Liverpula odustali od Engleza.



Prvi je cena, naravno, jer u ovom trenutku niko nije spreman da izdvoji toliki novac, gubitak vodećih klubova posle korone biće ogroman.



Drugi je čak i važniji, mnogi veruju da je Bundesliga dosta slabija od Primere ili PL, i žele da vide još najmanje sezonu kako će Sančo sazrevati, veruju da je prerano na njega stavljati takvu odgovornost cenom, setimo se šta se dogodilo Žoao Feliksu u Atletiku.



Treći je ponašanje fudbalera van terena. On je napravio dosta loših stvari, kašnjenja na treninge, kršenja pravila karantina, bio je i van tima, ali i na klupi, kao recimo prošlog vikenda. Skauti su izvestili o tome, pa je to i rizik.











Četvrto je što Sančo dovodi u pitanje autoritet trenera. O tome se ranije pričalo, on jednostavno nema dobar odnos sa trenerima, izuzev selektora Sautgejta, ironično mnogi smatraju da je to zbog toga što se retko viđaju, i što je engleski selektor popustljiv i zna da nađe žicu mladom igraču. Recimo, Sančo nema neko mišljenje o Pepu, ne jer je otišao iz Sitija već jer veruje da Španac sebe stavlja u prvi plan umesto igrača.



I na kraju, Englez neće da ćuti. Naime, kazne i hlađenja ne menjaju ništa, svojeglav je, uvek spreman da kaže šta misli, što u najvećim klubovima nije vrlina. On će svaku odluku koja mu se ne sviđa okarakterisati kao glupost i to u Španiji i Engleskoj gde su mediji moćniji i jači u kreiranju javnog mnjenja nego u Nemačkoj može da bude ubitačno za klub, ali i samog igrača.











Ovo jasno ne znači da narednog leta, odnosno 2021. svi neće stati u red, ako ponovi ovu sezonu, ali je jasno da ogroman novac koji u njega treba uložiti nosi i dozu rizika i da svi čekaju da odraste, odnosno sazri, ne toliko igrački, koliko kada je ponašanje u pitanju.