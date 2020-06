Pet razloga da verujemo da će Barsa i Juve sklopiti posao leta 30. juna u pet do 12!

Barselona i Juventus već nedeljama pregovaraju oko trampe Artur Melo-Miralem Pjanić. Preciznije, klubovi su se već dogovorili i tu pregovora nema, a isto važi i za Pjanića koji je spreman peške da krene put Katalonije, naročito posle navodnog sukoba sa Mauricijem Sarijem na poslednjem treningu.



I u čemu je onda problem?



Artur Melo i dalje odbija da ide u Juventus, ali danas je došlo do novog preokreta, koji je nagoveštaj da bi moglo da dođe i do konačnog dogovora. Pouzdani novinar Skaj sporta u Italiji, Đanluka Di Marcio plasirao je ekskluzivnu informaciju da Brazilac po prvi put od početka pregovora želi da sasluša ponudu Juventusa, ali istovremeno ESPN, inače blizak Arturu, tvrdi da to ne znači da će pristati.



Analizirali smo situaciju i predstavljamo vam pet razloga, a i jedan ključni zbog kojeg verujemo da će doći do ove trampe i to do 30. juna, iako će prelazni rok zvanično početi 1. septembra!







Da krenemo upravo od njega...











"Peglanje" knjiga i "win win" situacija



Ovo je zapravo od početka ove priče ključan detalj, a evo i o čemu se radi. Finansijska godina po pravilima UEFA nije od 1. januara do 1. januara, već od 1. jula do 30. juna. I Barsa i Juve moraju da "dopune" svoje kase kako bi izbegli probleme sa fer plejom. I tu je glavna stavka, koju je danas potvrdio i Di Marcio - Artur Melo je procenjen na 80 miliona, dok Pjanić vredi 70, a trampom bi najpre Barsa bila na nuli. Podsetimo, Katalonci moraju do 30. juna da zarade još 70 miliona evra kako ne bi poslovali u minusu, i ovo je idealan način da "ispeglaju" knjige. Juventus bi na isti način popravio svoje račune, a uz to i dobio sedam godina mlađeg igrača. Najbolji podsetnik koji nas uverava da je trampa moguća - Barsa je ovo već uradila jednom, pre tačno godinu dana, kada je najpre prodaja Silesena Valensiji za 30 miliona evra 30. juna, a potom 1. jula od iste kupila Neta za 26+4, i na taj način ispeglala godinu, jer je, gle čuda, morala da zaradi baš još 30 miliona evra.













Arturova plata



Drugi razlog jeste vrlo jasan - Juventus nudi Brazilcu dva i po puta veću platu nego što ima u Barseloni. Brazilac na Kamp Nou ima oko dva miliona evra po sezoni, dok mu Juventus nudi pet. No, to nije sve, jer Mauricio Sari garantuje Arturu mesto u startnih 11.







Pjanić postao "problem"



Reprezentativac BiH je glavom već neko vreme u Barseloni i to se vidi po njegovim izdanjima na utakmicama protiv Napolija i Milana. Kap koja je prelila čašu mogao bi da bude sukob sa Sarijem, koji ga je navodno izbacio sa poslednjeg treninga, pred gostovanje Bolonji.













Jasni signali Barse prema Brazilcu



Artur je, pretpostavljamo, posle utakmice sa Seviljom, prvi put pristao da posluša ponudu Juventusa. Iako su van stroja zbog povreda bili i Frenki de Jong i Serhi Roberto, Artur je opet ostao na klupi, a mesto u prvih 11 pre njega imali su Ivan Rakitić i Arturo Vidal. Ukoliko u utorak protiv Atletik Bilbaa, te u subotu protiv Selte u Vigu, Brazilac opet ostane rezerva, to bi moglo da ga natera da se predomisli.















"Demokratskih" 75% pobeđuje 25%





Glavni razlog - tri strane su rekle veliko i konačno "DA". Barsa nema drugi način da ispegla račune osim da zaradi 70 miliona evra, a to neće nikako uspeti prodajom Kutinja ili Dembelea, pa je Artur jedina "sigurica", baš kao i ovaj način - trampom u visini Arturove vrednosti. Juventus želi sedam godina mlađeg igrača, bio bi na nuli i istovremeno u ogromnom plusu. Pjanić ne može da odigra još više od dve sezone, dok su pred Arturom najbolje godine. Treće "DA" je Pjanićevo, on mašta o tome da igra pored Lea Mesija, Serhija Busketsa i da "obuje" Ćavijeve i Inijestine kopačke.



















Sva prethodna četiri navedena razloga donose i neminovni pristanak Artura, ako vidi da:





1. Juve ga želi više i nudi više para

2. U Torinu ima mesto u startnih 11

3. Barsa se prema njemu ophodi krajnje neprofesionalno, da ne upotrebimo neku grublju reč...





Pratite sa nama, Di Marcio je ovog popodneva najavio ovo ukratko, mi smo analizirali do detalja zbog kojih verujemo da će doći do trampe, i to baš 30. juna, dva meseca pre početka prelaznog roka.





U narednih 10 dana, očekujemo intenzivne pregovore...