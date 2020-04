Perezova maestralna računica, od otpisanih stiže pravo bogatstvo!

Kako prenosi madridski As, ne računajući obeštećenja koja će takođe doneti ogroman deo novca, Madriđani će samo od plata otpisanih igrača zaraditi oko 75 miliona evra.



Samo Geret Bejl zarađuje 30 miliona i on je najveći "parazit" za budžet ako se uzme u obzir koliko na njega računa Zinedin Zidan i koliko novca odnosi.



Slična situcija je i sa Džejmsom Rodrigezom, koji zarađuje oko 14,5 miliona, pa u prevodu dvojica nekadašnjih "Galaktikosa" koštaju Real 45 miliona evra godišnje, tako da će sigurno biti prodati.



Na listi otpisanih su Marijano Dijaz sa godišnjom platom od osam miliona, a ove sezone odigrao je ukupno i samo 65 minuta u svim takmičenjima. Dalje, Brahim Dijaz koji je odavno otpisan zarađuje sedam miliona, baš kao i Alvaro Odriozola koji je na pozajmici u Bajern Minhenu.



I na kraju, tu su i Dani Sebaljos sa šest, odnosno Hesus Valjeho sa četiri miliona godišnje.



Madridski As na ovu listu nije stavio i našeg Luku Jovića koji zarađuje preko 10 miliona evra po sezoni, a ostaje da vidimo šta će biti sa njim.



Ako uzmemo u obzir plate, odnosno 75 miliona evra i potencijalna obeštećenja, jasno je da će Real samo od igrača na koje ne računa moći da zaradi između 200 i 250 miliona evra.



Svakako, odlično za start kriznog perioda koji čeka sve klubove usled ove pandemije...