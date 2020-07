Perez suzama ne veruje, Zidan traži samo ovog igrača, rat oko Velšanina!

Velikih transfera nema, Perez je bio jasan sinoć u trenucima slavlja. Razlog je teška situacija zbog pandemije, a predsednik Reala kaže da nije korektno tražiti od igrača da smanje primanja, a onda plaćati milionske transfere.



Pogba je već davna priča, od Mbapea, Halanda, Haverca nema ništa, mada Zidan koji je pravi heroj ove titule, za koju kaže da mu je draža od tri Lige šampiona traži jednog igrača.



U pitanju je Kamavinga iz Rena. Naime, trener smatra da bi njegov zemljak bio odlična kupovina i da bi Perez mogao da plati makar deo od 70 miliona koliko traže Bretonci, ili da pozajmi sa obaveznim otkupom ovog fudbalera.



Ali, teško da će Perez popustiti, ne može da se oslobodi Bejla koji je juče posle pobede i titule bio potpuno po strani, gotovo nezainteresovan za slavlje.











Jasno, Velšaninu ne znači trofej, on je sada samo rezerva i mada Zidan optužuje medije da pokušavaju da izazovu razdor, javnost insistira da je sada lično, da se Bejl podsmeva Zidanu, da je jednostavno spreman da dve godine sedi na klupi i primi 35 miliona pre odlaska.



On neće ni da pomisli da ode, zainatio se, a i ne želi da se odrekne lagodnog života u Madridu. Klub je nemoćan, ne može da ga ponudi ni u nekoj trampi jer Bejlu niko neće platiti 17 miliona po sezoni, a i da plati, on nema ambiciju. Zanima ga da igra za Vels, a u Realu je već šest godina, osvojio je sve, smatra da nema potrebe da bilo kome šta dokazuje, tim pre što je juče proslavio 31. rođendan.



Uostalom, pogledajte ove scene sa slavlja, jednostavno, kao da jedva čeka da ode kući...