Perez okrenuo leđa Zidanu, za to postoje dva velika razloga!

Pandemija je zaustavila velike planove Real Madrida.Očekivalo se da će "kraljevski klub" potrošiti veliku sumu novca na kupovinu, a najveća je trebalo da bude Pol Pogba.Kako piše Mundo Deportivo, Zinedin Zidan je i dalje za opciju da se otkupi fudbaler Mančester junajteda, ali nailazi na protivljenje čelnika kluba, konkretno predsednika Florentina Pereza.Za to postoje dva razloga.Mančester bi možda pristao na obeštećenje manje od 100 miliona evra, ali i to bi bio veliki izdatak u godini kada je fudbalerima smanjena plata.Upravo je to drugi razlog, Francuz godišnje inkasira 17 miliona evra i sasvim sigurno bi zahtevao povišicu od barem 50 posto što Real u ovom trenutku ne bi činio.Pogbin ugovor ističe na leto 2021. godine, za sada nema naznaka da bi saradnja mogla biti produžena, pa će Junajted morati dobro da se proračuna kada je u pitanju Francuz.