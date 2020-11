Perez odlučio, šta će biti sa kapitenom?

Real Madrid se priprema za derbi sa Valensijom kroz dva dana.



Pobeda Zidanovih izabranika bi značila i poziciju broj jedan pošto imaju bod, ali i utakmicu manje od trenutnog lidera Real Sosijedada.



Madriđani su uspeli i da savladaju Inter tokom nedelje te su došli do prvog trijumfa u LŠ tek u trećem kolu, ali situacija je dosta bolja. Ramos je ponovo dao gol, uticaj kapitena na tim je ogroman.



Perez i sam zna to, španski mediji pišu kako će predsednik Reala lično preuzeti pregovore oko nastavka saradnje sa liderom svog tima.



Ramosu ističe ugovor po kraju sezone, u klubu je od 2005-te na godišnjem nivou prihoduje oko 11 miliona evra neto zarade. Perez ne planira da poboljša ponudu.



Iskusni defanzivac će dobiti samo opciju produžetka na dve dodatne godine uz istu planu. Jasno Perez mora da žonglira i sa pandemijom virusa koja je uništila finansije najvećih klubova Evrope. Sa druge strane Ramos ima navodno ponudu iz Pariza, PSŽ bi rado video čoveka koji je u par navrata doneo LŠ Realu. Jasno da bi bogati šeici bili izdašniji sa ponudom.



Perez to razume, navodno neće praviti problema defanzivcu ukoliko odluči da bolje unovči svoje poslednje profesionalne godine, ali veruje se da će kapiten Reala prihvatiti ponudu svog sadašnjeg kluba i iz njega otići kao "penzioner".