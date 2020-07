Perez nas opet prevario, prodao skupo, da bi kupio jeftinije? Ovo je pojačanje?

Posle osvajanja 34. titule Florentino Perez je bio jasan, neće kupovati igrače zbog pandemije i finansijske situacije. Cilj je da se skupi od prodaja 180 miliona, među igračima koji mogu da idu je i Luka Jović, od zvezda tu je i Džejms Rodrigez.



Do sada je prodat Hakimi za 40 miliona i Havija Sančeza za 3.5 miliona.



Hakimi nije želeo natrag iz Dortmunda u Madrid jer Zidan ima na raspolaganju dva desna beka, Karvahala i Odriozolu.



Međutim, kako se saznaje, Francuz je već rekao da na Baskijca koji je bio na pozajmici u Bajernu ne računa. On je skupo plaćen i Real će probati da izvuče deo novca.



To znači da im treba novi desni bek, kako sada stvari stoje našli su "lou-kost" pojačanje.



U pitanju je Jusef Atal, Alžirac koji igra za Nicu. I PSŽ i Dortmund hoće ovog igrača koji košta oko 20 miliona evra. On može da igra i desnog beka, ali i u veznom redu po desnoj strani, ima 24 godine, u Nici je dve sezone, bio je na pozajmici u Belgiji po dolasku u Evropu. Zanimljivo da je igrao neke mečeve i po levoj strani, pa je jasno da "zemljak" Zidanu može da reši dosta problema u timu.







Kamavinga iz Rena je i dalje želja, košta oko 70 miliona evra, Ren neće da ga pusti jer igra kvalifikacije za Ligu šampiona, PSŽ i engleski klubovi su u igri. Real bi da ga kapariše i ostavi u Bretanji, kako bi na taj način bio siguran da će narednog leta talentovani vezista stići u Madrid.