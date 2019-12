Pepova zimska dilema, prodati, pa potrošiti 100 miliona?

Pep Gvardiola je na putu da izgubi pomoćnika, tačnije Arteta se večeras oprašta od šefa. Pep ga je upozorio da mu neće biti lako, i da je Arsenal u teškoj situaciji, ali bivši kapiten "Gunera" će posle utakmice sa Oksfordom u Liga kupu večera otići sa mesta pomoćnika.



Pominjalo se da će Ćabi Alonso biti novi "broj 2", ali je Baskijac to demantovao.



Gvardiola inače planira prelazni rok, odbio je da pruži garancije Saneu da će biti prodat u januaru.



Nemac je povređen, želi da napusti klub, Bajern će platiti oko 100 miliona da bi ga vratio u Bundesligu, a spekuliše se da bi taj novac "Građani" mogli da ulože, ili u štopera, ili u povratak Džejdona Sanča koga su Dortmundu pre par godina prodali za manje od deset miliona evra.



Ali, čini se da su te priče na dugom štapu, Gvardiola je rekao da odbrana ostaje nepromenjena, mada ima stalni problem sa levim bekom, a moguće je da će u nastavak sezone ući sa praktično istim timom, kako bi sačuvao novac za leto. Doduše, mogao bi da uloži novac u Bena Čilvela iz Lestera, ali taj transfer je realniji na leto.



I dalje se spekuliše da će otići, iako ima ugovor na još godinu dana. Siti se sprema za eventualnu takvu odluku, pokušavajući da bukira Poketina, ali Gvardiola je demantovao da odlazi.



Ako ostane, platiće izgleda klauzulu za Lautara Martineza, 111 miliona evra, to bi značilo da se era Kuna Aguera završava.



Vratimo se štoperu, Ben Vajt koji igra na pozajmici iz Brajtona u Lidsu je predmet interesovanja, ali sve to će biti ostavljeno za leto.



Ako bude stiglo veliko pojačanje, onda je najverovatnije da će biti vraćen Džejdon Sančo, u klubu su uvereni da bi pristao i žele da izbegnu trku sa Junajtedom na leto.