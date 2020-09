Pepov ceh 500 miliona, i još dva kandidata za odbranu? Produžetak i otkaz nisu opcije?

Pep Gvardiola je potrošio više od 70 miliona evra na Rubena Diasa nakon katastrofe od Lestera. Time je suma koju je za pet prelaznih rokova uložio u odbranu dostigla gotovo 500 miliona evra.



Prvog leta je doveo Brava iz Barselone za 18 miliona, Stons je koštao blizu 50, bio njegovo prvo pojačanje. Sledilo je 100 miliona uloženih u bekove Mendija i Vokera za drugu sezonu na "Etihadu", novi golman, Ederson za 35, pa je na zimu dodao Laporta za blizu 60.



Odmorio je jedno leto, da bi prošle godine za Kansela platio 60 miliona (računajući i Danilov odlazak u suprotnom pravcu, otkupio je Anhelinja za 10.5 i onda ovog leta, Ake iz Bornmauta i pomenuti štoper Benfike su koštali više od 100 miliona.



I to nije sve, do kraja prelaznog roka Gvardiola bi mogao da dovede i levog beka, Alaba bi bio idealno rešenje jer može da pokrije više pozicija, pa čak i da igra u veznom redu. On je tražio ogroman novac od Bajerna za novi ugovor, pregovori su stopirani, priča se da će Bavarci dopustiti da mu istekne ugovor.



Druga varijanta je Argentinac Taljafiko koga je želelo par engleskih i španskih klubova, iskusni levi bek Ajaksa je pokazao da je zreo za jaču ligu.



Bilo kako bilo, u Engleskoj su ubeđeni da je ovo poslednji pokušaj Gvardiole da ništa sem povratka titule ili osvajanja Lige šampiona neće biti dovoljno.











Tačnije, on bi mogao u slučaju neuspeha da se, ionako mu ističe ugovor, pričao je da neće potpisati novi, iako je ponuda na stolu, ako ga ne zasluži.



U svakom slučaju za Katalonca je ovo odlučujuća sezona posle razočaravajuće poslednje, posle pet godina bi mogao da napusti Englesku, nikada nije dobio otkaz u karijeri, iz Barse je otišao kao pobednik, odradio je trogodišnji ugovor sa Realom, sada će petogodišnji sa Sitijem i mnogi i spekulišu da je njegovo odbijanje da produži obavezu u stvari strah od otkaza.



Ako bi produžio ugovor, svakako bi finansijski bio siguran, ali sa druge strane, on ne želi da u slučaju loših rezultat pored velikih ulaganja dođe u poziciju da strahuje da će ga otpustiti. Ovako, čak i ako krene loše, sigurno da ima toliki kredit kod Sorijana i Begristajna da će završiti poslednju godinu ugovora...