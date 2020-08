Pepe Reina se vraća u Španiju?

Pepe Reina bi mogao da pojača Valensiju, preneli su španski mediji.



Iskusni golman je proteklu polusezonu proveo na pozajmici u Aston Vili, iz Milana, a spekuliše se da se neće zadržavati na San Siru.



Reina ima još godinu dana ugovora, ali ne želi da bude rezerva Đanluiđiju Donarumi, te da traži klub gde bi mogao da bude prvi izbor.



Povratak u domovinu zvuči kao idealno rešenje, naročito ako se uzme u obzir da Valensija rasprodaje igrače i da se očekuje da ode i Jasper Silesen.



Reina ima nekoliko ponuda iz Serije A, ali je njegov prvi izbor Valensija.



Ako ste zaboravili, Reina je rođen u Madridu, njegov otac je branio za Atletiko, ali je on ponikao u Barseloni, za čiji je prvi tim debitovao još davne 2000. godine.



Ipak, na Kamp Nou se nije nabranio, a dolaskom Radomira Antića prvi golman postao je Viktor Valdes, pa je Reina odlučio da ode u Viljareal, 2002. godine.



Kasnije se proslavio u Liverpulu čiji je član bio od 2005. do 2014. godine, kratko je bio u Bajernu, a u Napoliju je branio od 2015. do 2018. godine, pre selidbe u Milano.