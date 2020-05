Pep našao igrača kod Forlana!

Mančester siti je našao nov biser, u pitanju je mladi 18-godišnji fudbaler koji igra na poziciji napadača.



Fakundo Pelistri mu je ime, mnogi koji igraju FM znaju za njega, a Njukasl je među klubovima koji ga žele u svojim redovima.



On igra za Penjarol koji trenutno trenira Dijego Forlan, a iako nije mnogo dobijao šanse (svega 17 utakmica do sada), zapao je za oko velikanima svetskog fudbala.



Navodno mu se nudi petogodišnji ugovor, ali je problem cena.



Penjarol želi 12 miliona evra, Mančester siti je spreman da ponudi upola zbog pandemije.



Prema nekim informacijama koje ima španski "As", dogovor nije daleko imajući u vidu da je Mančester siti ponudio pomenutih 6 miliona uz bonuse i procenat od sledeće prodaje.