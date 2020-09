Pep menja smer - Rekord, opet! Hoće li pući bomba iz Madrida?!

Aurelio De Laurentis ne želi da popusti, odbija uporno Sitijevu ponudu od 70 miliona evra za Kalidua Kulibalija i traži 80, pa su Građani morali da se okrenu drugim metama.



Kako prenosi madridski As, Siti je poslao ponudu tešku čak 89 miliona evra za štopera Atletiko Madrida Hose Mariju Himeneza!



To nije sve, Siti bi doplatio i dodatnih pet miliona kroz bonuse, pa bi to praktično bio rekordni transfer kada su u pitanju defanzivci.



Himenez čak nije bio ni standardni prvotimac i prvi izbor Dijega Simeonea tokom prethodne sezone, pošto su neretko ispred kao tandem bili Stefan Savić i Felipe.



Baš zbog toga, mnogi veruju da bi Atletiko glatko mogao da prihvati ovu astronomsku ponudu i da od tog novca dovede dva, tri pojačanja.



Inače, Himenezova klauzula iznosi čak 120 miliona evra, Siti nudi 30 manje, pa se sada čeka odgovor Madriđana.



Siti je već doveo Nejtana Akea iz Bornmuta za 42 miliona, ali on je levonogi štoper i najverovatnije konkurencija za Ajmerika Laporta.



Džon Stouns i Nikolas Otamendi su potrošli sav kredit kod Gvaridole i zato je pozicija štopera ključna do kraja prelaznog roka.



I sada je glavno pitanje - 80 miliona evra za Kulibalija ili desetak više za Himeneza?