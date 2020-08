Pep doveo Toresa, Junajted plaća ceh?

Sinoć smo dobili i potvrdu, jedan od najtalentovanijih Španaca će svoju karijeru nastaviti u redovima Mančester Sitija. Prosto je neverovatno da u ovo doba kada su cifre transfer ludačke Siti završi ovakav posao za sumu od svega 23 miliona evra.



A ono što može biti još bolje za "građane", jeste to da će Junajted izvesno platiti pa i više od pola ovog transfera.



Naravno radi se o Džejdonu Sanču, mediji iz dana u dan, iz sata u sat prenose razgovore između Mančester Junajteda i Borusije Dortmund. Englez bi trebao da dođe na "Old Trafordu" za sumu od preko 100 miliona evra.



Podsetimo, Sančo je nekadašnji akademac Mančester Sitija tako da "građanima" će pripasti procenat od ovog transfera. Englezi predviđaju da bi taj deo mogao biti i do 17 miliona evra, što znači da su veliki rivali "građana" isplatili veći deo oko kupovine Toresa.