Pep doveo dvojac, ali koja su još tri igrača potrebna da se Klopu uzvrati udarac?

Siti je posle "pobede" na sudu u Lozani u euforiji, već su kupili dva igrača, Feran Tores i Nejtan Ake će biti pojačanja, Valensija, odnosno Bornmaut su prihvatili ponude, pa će Pep ojačati redove.



Sledi revanš sa Realom, imaju 2:1 iz prvog meča u Madridu, ali sa druge strane na praznom stadionu daleko od toga da je gotovo.



Ambicije su velike, da se pokoro Evropa, ni Siti, a ni Pep od Barselone nikada nije stigao dalje od polufinala.



Ali, šta je potrebno da se vrati dominacija u Engleskoj. Mediji se bave novim potezima jer Feran Tores i Ake neće biti jedina pojačanja.



Pep će opet pojačavati odbranu iako je potrošio za tri leta oko 400 miliona na odbranu. Potrebna mu je zamena za Edersona, dakle rezervni golman, Kanselo će ostati, ali želi Čilvela na mestu levog beka, kao i još jednog štopera. Otamendi i Fernandinjo su bili opcije, Stonsa će prodati, traži partnera Laporteu. Erik Garsija koji je dobio šansu bi mogao da bude prodat Barsi jer Španac hoće da igra standardano, a zemljak to ne može da mu garantuje.











Himenez iz Atletika je želja, ali Urugvajac koji je odigrao 200 mečeva u Primeri ima klauzulu od 120 miliona i teško je verovati da će ga se Simeone odreći. On je igrač po Pepovom ukusu, jak na lopti, ali i u duelu. Kulibali je meta, kako god to zvučalo, jeftinija od Himeneza, De Laurentis tvrdi cenu, ali bi na kraju mogao da pristane na 70 miliona evra i eventualno Zinčenka koga bi Siti ponudio kao deo transfera.



Alaba je treća opcija, on je pred istekom ugovora sa Bajernom, ima još 12 meseci, Bavarci traže 60 miliona što je previše, tim pre što Austrijanac traži neverovatan novac za ugovor. Radio je sa Pepom, prednost je što može da igra i levog beka i štopera, a za Austrijance je igrao i u vezi.



Dakle, štoper i levi bek, rezervni golman, plus Ake i Feran Tores i to bi trebalo da bude dovoljno da "Građani" bace rukavicu i probaju da vrate krunu u PL.