Pedro sluša ponude, da li je moguć veliki povratak?

Pedro Rodrigez neće produžiti ugovor sa Čelsijem i nakon 30. juna biće slobodan u izboru nove sredine.



Španac, koji će na leto napuniti 33 godine, potvrdio je da će saslušati sve ponude, a onda će odlučiti koja je najbolja za njega i njegovu porodicu.



"Situacija oko koronavirusa je uticala na sve, tako da još uvek nisam razgovarao sa čelnicima kluba. Znam da imam ugovor do 30. juna, ali treba još uvek da sednemo za sto i vidimo da li Čelsi definitivno ne računa više na mene. Jasno je da sam otvoren da saslušam druge ponude, ali trenutno mi je prioritet da završim ugovor sa Čelsijem", rekao je Pedro.



Za sjajnog ofanzivca otimaju se klubovi poput Betisa, Njukasla, pominjala se ranije i Aston Vila, a čak i povratak u Barselonu sa kojom je ispisao istoriju od 2008. do 2015. kada je prešao u Čelsi za 27 miliona evra.



Pedro je u nekoliko navrata govorio da je Barselona njegov klub, uostalom, ponikao je u La Masiji, odakle ga je preko B tima do zvezda lansirao Pep Gvardiola.



Pedro je besplatan, pristao bi da bude i na klupi, a usled pandemije, mnogi klubovi će morati da traže što jeftinija rešenja ovog leta...