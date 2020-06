Pedro blizu novog kluba?

Pedro Rodrigez napušta Čelsi kao slobodan igrač ovog leta, a kako stvari stoje, najbliži je potpisu sa Romom.



Kako prenose italijanski mediji, Pedro je izabrao Romu koja mu nudi značajnu ulogu, za razliku od pojedinih timova gde bi bio igrač u rotaciji.



Bivši as Barselone imao je i nekoliko ponuda iz MLS lige, ali je odlučio da ostane u Evropi.



Pominjao se čak i Juventus, Mauricio Sari ga odlično poznaje iz Čelsija, ali deluje da je Pedro ipak odlučio da ode u Romu.



Još uvek nema konkretnih brojki kada je Pedrova plata u pitanju, ali on je i sam više puta rekao da želi da ode u veliki tim gde bi imao ulogu startera, a za to su veće šanse na Olimpiku...