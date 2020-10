Pažljivo birajte prijatelje - Kako je zidar završio u postavi Njukasla?

Alan Sen-Maksimin oduševljava na terenima Premijer lige.



Bivši fudbaler Nice ima po gol i asistenciju na četiri odigrana meča u PL, ali i mnoštvo spektakluranih potez čime je zadobio naklonost navijača.



Francuz je pre desetak dana potpisao i produžetak ugovora sa Njukaslom i to do 2026. godine. A ofanzivac je i povukao veze i 'ubacio' svog drugara iz detinjstva u klub.



Priča o 23-godišnjem Floranu Indelasiju je neverovatna. Floran je dobar prijatelj zvezde "svraka". Inače i on igra fudbal, odigrao je par utakmica u četvrtoj ligi Australije, u isto vreme je radio i na građevini kao zidar.



Sen-Maksimin mu je obezbedio probu u Njukaslu pre desetak dana, može se reći da je Floran oberučke prihvatio ponudu - i predstavio se u najboljem svetlu.



Klub mu je posle probe ponudio jednogodišnji ugovor, Stiv Brus je bio impresioniran golčinom Florana posle prekida. On će ubuduće nastupati za selekciju "svraka" ispod 23 godina, a posle videćemo. Možda dvojac zaigra i zajedno na "Sent Džejms parku", kao nekada u svom kraju.