Pavle Ninkov je želeo da nastavi da igra fudbal nakon epizode uz Zemunu koja nije dugo trajala. Srpski desni bek koji je svojevremeno nosio i dres Crvene zvezde i francuskog Tuluza u kojem je ostavio veliki trag je odlučio da kontaktira klub po imenu Sent Oren.



"Igrač je prvi nas kontaktirao. Tražio je dobar klub gde bi mogao da nastavi karijeru", rekao je predsednik Sent Orana.



Ovaj klub se bori za opstanak u Regional 1 ligi, što je šesta liga u francuskom fudbalu.



Čekaju se samo papiri iz Fudbalskog saveza Srbije, ali neće biti problema da Ninkov nastavi karijeru u ovom francuskom klubu koji je takođe iz okoline Tuluza.



Pavle Ninkov u aprilu puni 35 godina, a za reprezentaciju Srbije je do sada odigrao 9 utakmica.