Pato se vraća u Italiju? Jedna ponuda posebno zanimljiva

Bivši as Milana, Alešandre Pato nalazi se pred povratkom u Italiju.



On na stolu ima nekoliko ponuda, među kojima su Đenova, Specija i Berluskonijeva Monca.



Pato je bez kluba još od avgusta kada je napustio Sao Paolo, a Gazeta delo Sport otkriva da je njegova želja da se ponovo oproba u Italiji.



Gazeta tvrdi da ga Đenova i Specija prate, ali da je Monca najzainteresovanija, jer Silvio Berluskoni i Adrijano Galijani žele da sa plasiraju u Seriju A.



Oni su bili u sjajnim odnosima sa Patom, uostalom, više puta su mu pružili šansu i vraćali ga u život.



Pato je u periodu od 2007. do 2013. godine za Milan odigrao 117 utakmica i postigao je 51 gol.



Ipak, zbog brojnih povreda je "protraćio" svoju karijeru, igrao je za Korintijans, Saolo Paolo, kratko bio u Čelsiju, potom godinu u Viljarealu, pa još dve kineskom Tijanđinu, da bi se 2019. ponovo vratio u Brazil na godinu dana.



Videćemo da li će 31-godišnji Brazilac dobiti još jednu šansu u Italiji, u koju je prvi put stigao još kao 17-godišnjak i velika nada...







Odlazak u Moncu kod Berluskonija i Galijanija bi sigurno bila najzanimljivija opcija, pošto bi igrao opet u tandemu sa Kevin-Prinsom Boatengom, sa kojim je igrao i u Milanu.