"Patka" ili šokantni preokret u slučaju "Mesi"?

Svi sa nestrpljenjem čekaju razrešenje sudbine Lionela Mesija, Argentinac je zatražio raskid ugovora od Barselone, koja zasad ni ne pomišlja da mu dozvoli da ide.Obavljeni su razgovori između prvog čoveka Barselone i Leovog oca Horhea, nije puno detalja izašlo u javnost.Otac argentinskog fudbalera je tražio od kluba miran rastanak, dobio je jasan odgovor, Barsa ga neće pustiti, spremili su mu i novi, dvogodišnji ugovor.Prema poslednjim informacijama iz Mesijeve domovine, došlo je i do preokreta u situaciji, naime, sada su šanse da Mesi ipak ostane u Barseloni značajno skočile.Pojedini mediji iz Argentine tvrde da Mesi 90% ostaje u Barseloni!Novinar Martin Arevalo sa "Tyc Sports" portala tvrdi da će danas sve biti poznato, ali i da postoji velika verovatnoća da je Mesi pristao da odradi svoj ugovor sa katalonskim klubom do kraja.Ovo je potpuno novi razvoj situacije, danima se sticao utisak da je Mesi rešen da promeni klub i da je samo pitanje načina na koji će to uraditi, mnogi ga već vide naredne sezone u dresu Mančester sitija u Premijer ligi.Ipak, navodno je došlo do velikog preokreta, videćemo uskoro šta je prava istina.