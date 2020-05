Partizanov "Bleki" o budućnosti, Vidić ili Kjelini?

Nikola Milenković je pričao o budućnosti, naime i dalje ga sele iz Firence. Srbina hoće Napoli, to nije nova vest, ali i Milan.



"Igram za Fiorentinu, lepo je kad te pominju veliki klubovi, no ne razmišljam o tome. Što se ugovora tiče, imam obavezu do 2022. pandemija je prekinula sve, sada su prioriteti da se igra, da uđem u formu, da pružim maksimum", kaže bivši igrač Partizana.



Nije hteo da spekuliše o odlasku Kjeze.



"Federiko ima pravo na svoj izbor, mogu o sebi i transferu, o njegovom neću. Sjajan je igrač, već je reprezentativac, verujte mnogo da je teško čuvati", dodaje "Bleki".



Čak i Milenkoviću na treningu, momku koga zovu "novi Vidić".



"Srbin sam i jasno da mi to prija, ali daleko je Vidić. To je cilj kome treba težiti, istorija fudbala, čovek koji je bio fantastičan defanzivac i imao sjajnu tehniku. Ja obožavam Kjelinija, on je primer i na terenu i van njega, pravi lider", dodao je Milenković.











Jasno, mogao bi da nasledi Kjelinija, Juventus ga ima kao opciju, ali samo u slučaju da ode Demiral koga mnogi klubovi žele kao deo paketa za svoje igrače...