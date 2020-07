Pao dogovor Rome i Napolija, šta će biti sa krilom iz Torina?

Napoli je dogovorio dolazak Viktora Osimena iz Lila, italijanski mediji prenose da se radi o ceni od 50 miliona evra, da bi "Doge" mogle da zarade još 10ak, ali i da će put stadiona "Pjer Moroj" otići i iskusni golman Orestis Karnezis.



Francuski mediji sa druge strane prenose da se radi o transferu teškom čak 80 miliona evra, da će Napoli odmah platiti 70 i da će francuski klub moći da se nada zaradi od još 10 miliona evra na ime bonusa.



Bilo kako bilo, Nigerijac je navodno već parafirao ugovor, on će izvesno zarađivati 4,5 miliona evra po sezoni.



Tako je Napoli završio veliki posao, ali jasno je da je to samo početak letnje pijace pod Vezuvom.



Još u januaru je De Laurentis krenuo u rekonstrukciju ekipe, a sada bi posle Osimena u klub mogao da stigne i turski reprezentativac iz redova Rome Čengiz Under.