Pao dogovor, Roma kupila igrača Barselone!

Više nema dileme, Barselona je prodala Karlesa Peresa Romi. Mladi napadač je otišao na pozajmicu sa obaveznim otkupom od 13 miliona evra, plus dva vezana za bonuse.



Zapelo je oko mogućeg povratka, veruje se da je u ugovor ugrađena klauzula da Barsa može da ga otkupi. Recimo, oni su prodali Todiboa za 25 miliona Šalkeu, a duplo više će morati da plate ako Francuz stekne afirmaciju i zasluži šansu da se vrati.



Slično je i sa Peresom, on je pokazao u nekoliko navrata ove sezone da ga čeka velika budućnost, radi se o igraču koji je debitovao prošle sezone, ove odigrao desetak mečeva, dao jedan gol. Ima 21 godinu, prošao je La Masiju, iako je karijeru počeo u Espanjolu.



Recimo i to da je debitovao i za mladu reprezentaciju, da je u omladinskoj bio jedan od najvažnijih igrača, a da je sa Barsinim omladincima osvojio pre dve godine Ligu šampiona.



U Romi će dobiti šansu, tako su Rimljani posle propasti transfera Politana, kao i nemogućnosti da dovedu Šaćirija, našli pojačanje u ofanzivi.